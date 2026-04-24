Российская компания Нурлана Сабурова погасила налоговую задолженность

Стало известно, что компания, связанная с юмористом Нурланом Сабуровым, погасила долг перед ФНС. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идёт о российской фирме «Сабр Продакшн», которая занимается производством кино- и телевизионного контента. Управлением организации занимается генеральный директор и бухгалтер Сергей Бушев. Сам комик владеет всей долей компании и инвестировал в проект 270 тысяч рублей в формате беспроцентного займа.

Как следует из данных Rusprofile, кинокомпания «Сабр Продакшн» выплатила 18,7 тысяч рублей в первом квартале 2026 года. При этом, по итогам 2025 года, фирма показала прибыль в 14,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у Сабурова есть другой проект в России — бренд одежды «Контекст». Развитием направления также занимается Сергей Бушев. Мерч продолжает продаваться, стоимость продукции колеблется в диапазоне от 3 до 8 тысяч рублей.

Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на пятьдесят лет. Сам артист заявлял о намерении оспорить это решение. После выдворения он анонсировал концерты в Китае и Таиланде. Кроме того, Сабуров объявил о запуске бизнеса в сфере интимной медицины.