Снял с себя в пустыне: Путину показали легендарную реликвию Жириновского от Каддафи
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
На выставке в память о Владимире Жириновском президенту России Владимиру Путину представили бедуинскую накидку — вещь, которую в 1990-х ливийский руководитель Муаммар Каддафи преподнёс основателю ЛДПР. О том, откуда взялся этот экспонат, главе государства рассказал нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, который водил гостя по экспозиции.
Слуцкий объяснил главе государства, что Каддафи прямо в пустыне снял её с плеч и отдал замёрзшему Владимиру Вольфовичу, а сам политик потом очень бережно хранил подарок.
Лидер ЛДПР добавил, что накидка представляет собой чёрный плащ ручной работы из верблюжьей шерсти. Данный экспонат надели на ростовой манекен и разместили за стеклом в витрине, которая находится в секции, озаглавленной «Политическая деятельность».
Жириновский сам когда-то рассказывал, что поездка в шатёр к Каддафи случилась в 1995 году, и ливийский лидер, обратив внимание, что гость замёрз, распорядился отдать ему тёплую вещь.
Напомним, с 11 по 23 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» была развёрнута экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Её главная тема — жизненный путь и политическая карьера Владимира Жириновского. Посетители могли увидеть, какую роль сыграл основатель одной из старейших партий России в становлении отечественного парламентаризма. Сегодня выставку лично посетил Владимир Путин.
