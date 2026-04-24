Снял с себя в пустыне: Путину показали легендарную реликвию Жириновского от Каддафи

На выставке в память о Владимире Жириновском президенту России Владимиру Путину представили бедуинскую накидку — вещь, которую в 1990-х ливийский руководитель Муаммар Каддафи преподнёс основателю ЛДПР. О том, откуда взялся этот экспонат, главе государства рассказал нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, который водил гостя по экспозиции.

Слуцкий объяснил главе государства, что Каддафи прямо в пустыне снял её с плеч и отдал замёрзшему Владимиру Вольфовичу, а сам политик потом очень бережно хранил подарок.

Лидер ЛДПР добавил, что накидка представляет собой чёрный плащ ручной работы из верблюжьей шерсти. Данный экспонат надели на ростовой манекен и разместили за стеклом в витрине, которая находится в секции, озаглавленной «Политическая деятельность».

Жириновский сам когда-то рассказывал, что поездка в шатёр к Каддафи случилась в 1995 году, и ливийский лидер, обратив внимание, что гость замёрз, распорядился отдать ему тёплую вещь.