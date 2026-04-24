Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 16:41

«Настроен бороться»: Адвокат рассказал, как Чекалину живётся в «Бутырке»

Адвокат Третьяков: Артём Чекалин задержится в «Бутырке» минимум на полгода

Обложка © Life.ru

Артём Чекалин, приговоренный к семи годам лишения свободы, в настоящее время содержится в следственном изоляторе «Бутырка». Его дальнейшее пребывание под стражей связано с ожиданием решения по апелляционной жалобе. Информацию об этом Super.ru предоставил адвокат подсудимого Константин Третьяков. По его словам, Чекалин останется в СИЗО до момента рассмотрения апелляции, которое, по его оценке, может продлиться до шести месяцев.

«Он нормально, оптимист, настроен дальше. Пускают пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешения», — сказал юрист.

Артём Чекалин записал видеообращение до приговора и пообещал бороться за свободу

Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Сам осуждённый вину не признал и просил условного срока, а звёздный адвокат Екатерина Гордон назвала произошедшее «живодёрством», заявив, что блогер просто перешёл кому-то дорогу. Супруги Чекалины проходят по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Расследование в отношении Лерчек приостановлено из-за ее болезни.

Всё самое яркое о знаменитостях — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar