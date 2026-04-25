24 апреля, 22:30

В Минздраве Дагестана сообщили о состоянии врачей, пострадавших при нападении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Состояние хирурга, пострадавшего при нападении на больницу в Дагестане, оценивается как стабильно тяжёлое с тенденцией к улучшению. Второй врач идёт на поправку. Информацию обнародовали в Минздраве.

Пострадавший хирург находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач-травматолог также находится под наблюдением. Его планируют выписать в ближайшие дни.

Тактика лечения обоих медиков была подтверждена в ходе телемедицинской консультации со специалистами из Москвы.

Задержанный в Махачкале напал на врача намеренно, но убивать его не планировал
Задержанный в Махачкале напал на врача намеренно, но убивать его не планировал

Ранее в Махачкале произошло нападение на сотрудников больницы имени Вишневского. Инцидент случился вечером 23 апреля. Мужчина с ножом нанёс ранения дежурившим травматологу и хирургу. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство медицинских работников. По данным ведомства, один из пострадавших находился в реанимации, состояние второго оценивалось как стабильное. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

BannerImage
Антон Голыбин
