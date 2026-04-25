В Минздраве Дагестана сообщили о состоянии врачей, пострадавших при нападении

Состояние хирурга, пострадавшего при нападении на больницу в Дагестане, оценивается как стабильно тяжёлое с тенденцией к улучшению. Второй врач идёт на поправку. Информацию обнародовали в Минздраве.

Пострадавший хирург находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач-травматолог также находится под наблюдением. Его планируют выписать в ближайшие дни.

Тактика лечения обоих медиков была подтверждена в ходе телемедицинской консультации со специалистами из Москвы.