25 апреля, 05:23

В МИД РФ ответили Гросу на предложение российскому послу «погулять»

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга посоветовала председателю парламента Молдавии Игорю Гросу «погулять где-нибудь» после его неуважительных слов в адрес российского посла Олега Озерова.

«Можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет. А посол Российской Федерации в Молдавии будет работать, чем он и занимался», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Озеров — блестящий специалист, известный во всём мире, тогда как о достижениях Гросу ничего не известно, кроме политических манипуляций, перехода с одного поста на другой.

До этого Гросу заявил, что Молдавия не будет высылать российского посла, но предложил ему пока «погулять» — верительные грамоты у дипломата до сих пор не приняли. Кстати, ранее Молдавия официально заявила о намерении покинуть СНГ в апреле 2027 года. Соответствующее уведомление уже направлено в Минск. В Кремле заявили, что Москва сожалеет о таком шаге молдавского правительства.

Наталья Афонина
