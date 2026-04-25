Арендные квартиры в Подмосковье внезапно облюбовали граждане двух стран

25 апреля, 12:35

Риелтор Матвеева: Граждане Китая и Ирана стали чаще снимать жильё в Подмосковье

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Московской области заметно вырос спрос на аренду жилья со стороны иностранцев, прежде всего граждан Китая и Ирана, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» риелтор Татьяна Матвеева. По её словам, китайцы в основном приезжают работать, а иранцы — учиться.

Массовых запросов на покупку квартир от граждан КНР в регионе пока не было, а вот в сегменте аренды они уже стали заметной группой, снимая жильё на длительный срок. Выбор Подмосковья вместо столицы объясняется совокупностью факторов: во многих городах размещены производства, логистические центры, склады и сервисные компании, где трудятся приезжие специалисты, арендные ставки при этом ниже московских, а транспортная доступность высокая.

Отдельный пласт спроса формируют студенты из Ирана. Для нанимателей важны понятные условия и готовое к проживанию жильё: меблированные квартиры, наличие техники и хороший интернет. Большинство контрактов с китайскими и иранскими арендаторами заключаются минимум на год, что выгодно и собственникам, и агентствам.

К слову, многие собственники квартир считают, что после сдачи жилья в аренду они остаются полноправными владельцами недвижимости и могут продолжать распоряжаться ею на своё усмотрение, но это не так. Что нельзя делать хозяину без согласования с нанимателем, выяснил Life.ru.

Борис Эльфанд
