25 апреля, 14:53

«Тяжело видеть с этими ранами»: Подруга рассказала о прощании с убитой женой актёра Бенграфа

Евгения Эктова (справа) с подругой. Обложка © VK / novikova.mua

Близкая подруга Евгении Эктовой, зарезанной своим мужем — актёром Владиславом Бенграфом, — рассказала, как прошли панихида и похороны. По её словам, проститься с визажистом пришли около 200 человек и мест в храме не хватало.

«Моя самая светлая, улыбчивая и такая родная Женечка, мне очень тяжело было вчера видеть тебя с этими ранами, холодную и всё равно такую красивую»,написала она.

Женщина также поделилась, что называла погибшую «бьюти-мамой», потому что именно она научила её миру макияжа и грима. Эктова, живя с хромотой, всё равно ковыляла на съёмки, всегда носила кисти с собой и была доброй, талантливой душой. Они планировали совместную поездку в Осетию, но не успели. Подруга добавила, что отношения супругов были сложными, и ей горько осознавать, что Евгения погибла в страхе и боли от руки того, кого любила. Среди венков от коллег и знакомых в гроб положили гримёрные кисти.

«Я с мамой дали тебе свои кисти, мой любимый гримёр ангелочков. Теперь будь спокойна там, а мы всегда тебя помним. Навсегда моя девочка!» — заключила она.

Напомним, трагедия в Мытищах разыгралась в ночь на 19 апреля. Жильцы одного из домов сообщили о тревожном шуме в одной из квартир. К месту прибыли спасатели и взломали дверь. Внутри нашли мёртвыми 28-летнего актёра Владислава Бенграфа и его 23-летнюю супругу Евгению — оба с ножевыми ранениями. По предварительным данным, у пары случился конфликт, причиной которому послужило желание девушки развестись, а сам артист, по информации знакомых, пережил тяжёлое предательство и страдал от депрессии. Следователи завели два уголовных дела об убийстве.

Юрий Лысенко
