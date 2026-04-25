«Тяжело видеть с этими ранами»: Подруга рассказала о прощании с убитой женой актёра Бенграфа

Близкая подруга Евгении Эктовой, зарезанной своим мужем — актёром Владиславом Бенграфом, — рассказала, как прошли панихида и похороны. По её словам, проститься с визажистом пришли около 200 человек и мест в храме не хватало.

«Моя самая светлая, улыбчивая и такая родная Женечка, мне очень тяжело было вчера видеть тебя с этими ранами, холодную и всё равно такую красивую», — написала она.

Женщина также поделилась, что называла погибшую «бьюти-мамой», потому что именно она научила её миру макияжа и грима. Эктова, живя с хромотой, всё равно ковыляла на съёмки, всегда носила кисти с собой и была доброй, талантливой душой. Они планировали совместную поездку в Осетию, но не успели. Подруга добавила, что отношения супругов были сложными, и ей горько осознавать, что Евгения погибла в страхе и боли от руки того, кого любила. Среди венков от коллег и знакомых в гроб положили гримёрные кисти.

«Я с мамой дали тебе свои кисти, мой любимый гримёр ангелочков. Теперь будь спокойна там, а мы всегда тебя помним. Навсегда моя девочка!» — заключила она.