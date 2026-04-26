26 апреля, 03:08

Трамп заявил, что стрелявший на приёме в Вашингтоне действовал в одиночку

Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший на приёме с его участием в Вашингтоне, скорее всего, действовал в одиночку. Инцидент произошёл на мероприятии Ассоциации журналистов Белого дома в отеле Washington Hilton.

«Вероятно, стрелявший действовал в одиночку. Мы очень скоро выясним», — сказал он на пресс-конференции.

По предварительным данным, стрелявшим оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Мужчина живёт в городе Торранс. Правоохранители пока не подтвердили эту информацию официально. Расследование продолжается. Отель Washington Hilton, где произошла стрельба, имеет мрачную историю — именно там в 1981 году стреляли в президента Рональда Рейгана.

Лия Мурадьян
