Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщили в военном ведомстве утром 26 апреля.

В программе — встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооружённых сил страны. Белоусов также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

В аэропорту столицы Северной Кореи российского министра встречал глава оборонного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхо.