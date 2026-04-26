

26 апреля, 04:56

Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР

Обложка © Life.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщили в военном ведомстве утром 26 апреля.

В программе — встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооружённых сил страны. Белоусов также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

В аэропорту столицы Северной Кореи российского министра встречал глава оборонного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхо.

Колокольцев назвал военных из КНДР настоящими союзниками России
Колокольцев назвал военных из КНДР настоящими союзниками России

Напомним, в апреле прошлого года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.

Артём Гапоненко
