«Могут парализовать»: Как тревожные мысли истощают психику и разрушают весь организм

Периодическое беспокойство совершенно естественно для человека, однако когда тревожные мысли становятся постоянными спутниками, они начинают нести серьёзную угрозу здоровью и благополучию, игнорировать такое состояние нельзя, настаивает психолог Сергей Ланг. Он подсказал эффективные способы борьбы с хронической тревожностью: от изменения образа жизни и освоения техник релаксации до работы со специалистом.

«Хронические тревожные мысли пагубно отражаются на здоровье человека, и не только на его психике, но и на всех системах организма», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

В частности, минимизировать риски помогает хобби. А ещё можно внести в свою жизнь новый контент: почитать книгу любимого писателя или посмотреть позитивный сериал. Кроме того, важно готовиться к негативным моментам заранее и говорить себе, что всё будет хорошо.