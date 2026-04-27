Россиянам назвали 7 вещей, которые нужно знать перед установкой брекетов

Решение поставить брекеты кардинально меняет жизнь, но готовиться к этому нужно заранее. Прежде чем установить замочки, придётся вылечить все зубы: заменить старые пломбы, убрать кариес и пульпит, а в некоторых случаях удалить зубы мудрости. Первые недели после установки системы будут самыми тяжёлыми: есть практически невозможно, а речь становится шепелявой.

Спасти ситуацию поможет ортодонтический воск, который защитит щёки от острых краёв брекетов. Придётся полностью пересмотреть рацион: под запретом попкорн, орехи, сухарики, жвачка и карамель, а яблоки, мясо и бутерброды следует нарезать мелкими кусочками, поскольку откусывать целиком нельзя. Зато мороженое обладает обезболивающим эффектом, сообщает Здоровье Mail.

В первые недели нужно подружиться с блендером и питаться пюре, паштетами и смузи. Чистка зубов с брекетами превращается в десятиминутный ритуал с использованием ершиков, монопучковой и ортодонтической щёток, а также ирригатора. Проволока-дуга будет колоться в самый неподходящий момент и может вылезти из последнего брекета вечером пятницы, когда клиники уже закрыты. Однако, когда систему снимут и улыбка станет ровной, все боль и неудобства забудутся.