Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 05:12

Россиянам назвали 7 вещей, которые нужно знать перед установкой брекетов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Решение поставить брекеты кардинально меняет жизнь, но готовиться к этому нужно заранее. Прежде чем установить замочки, придётся вылечить все зубы: заменить старые пломбы, убрать кариес и пульпит, а в некоторых случаях удалить зубы мудрости. Первые недели после установки системы будут самыми тяжёлыми: есть практически невозможно, а речь становится шепелявой.

Спасти ситуацию поможет ортодонтический воск, который защитит щёки от острых краёв брекетов. Придётся полностью пересмотреть рацион: под запретом попкорн, орехи, сухарики, жвачка и карамель, а яблоки, мясо и бутерброды следует нарезать мелкими кусочками, поскольку откусывать целиком нельзя. Зато мороженое обладает обезболивающим эффектом, сообщает Здоровье Mail.

В первые недели нужно подружиться с блендером и питаться пюре, паштетами и смузи. Чистка зубов с брекетами превращается в десятиминутный ритуал с использованием ершиков, монопучковой и ортодонтической щёток, а также ирригатора. Проволока-дуга будет колоться в самый неподходящий момент и может вылезти из последнего брекета вечером пятницы, когда клиники уже закрыты. Однако, когда систему снимут и улыбка станет ровной, все боль и неудобства забудутся.

Ранее россиянам рассказали, как нужно чистить зубы, чтобы забыть дорогу к стоматологу. Кроме того, врач предупредил о рисках «дешёвого» лечения корневых каналов зубов.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar