Вдвое выросло число пострадавших от удара ВСУ по заводу в Череповце
Десять человек пострадали при повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ на Вологодскую область. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на своего первого заместителя Светлану Пономареву.
«На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов скорой помощи домой (ожоги)», — сказано в публикации.
В Сети бытует мнение, что Киев запускал дроны для атаки Вологодской области с территории Казахстана, однако ранее военный эксперт опроверг эту информацию.
Напомним, в ходе атаки ВСУ на Вологодскую область беспилотник поразил территорию азотного комплекса «Аммиак-3», входящего в структуру компании «Апатит», в Череповце. В результате оказался повреждён трубопровод высокого давления, по которому перекачивалась серная кислота. Возгорания после удара не произошло. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
