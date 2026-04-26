26 апреля, 11:52

Вдвое выросло число пострадавших от удара ВСУ по заводу в Череповце

Обложка © Life.ru

Десять человек пострадали при повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ на Вологодскую область. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на своего первого заместителя Светлану Пономареву.

«На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов скорой помощи домой (ожоги)», — сказано в публикации.

В Сети бытует мнение, что Киев запускал дроны для атаки Вологодской области с территории Казахстана, однако ранее военный эксперт опроверг эту информацию.

Напомним, в ходе атаки ВСУ на Вологодскую область беспилотник поразил территорию азотного комплекса «Аммиак-3», входящего в структуру компании «Апатит», в Череповце. В результате оказался повреждён трубопровод высокого давления, по которому перекачивалась серная кислота. Возгорания после удара не произошло. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Владимир Озеров
