Евросоюз нашёл новый способ консолидации и заработка на борьбе против России, так как «зелёная повестка» уже забыта, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец. По его словам, сегодня единственной объединяющей темой в ЕС стало состояние нашей страны.

Выделенные Киеву 90 миллиардов долларов — это прежде всего источник дохода для самих европейцев, из этой суммы 60 миллиардов пойдут оборонным компаниям ЕС, которые произведут оружие и затем отправят его на Украину. То есть антироссийская риторика становится не только инструментом управления и консолидации Евросоюза, но и возможностью для европейской бюрократии «поуправлять деньгами».

«Но основная, конечно, идея — это консолидация. А для чего нужна европейская бюрократия? Вот ровно для этого», — подчеркнул эксперт.

Тем временем ЕС начал подготовку 21-го пакета санкций против России. Как отметила глава евродипломатии Кайя Каллас, в новом пакете будут пересмотрены «красные линии» относительно РФ.