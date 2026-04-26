Программа Карла III в США может измениться из‑за стрельбы на ужине с Трампом

Представитель Букингемского дворца сообщил журналистам, что программа предстоящего визита короля Великобритании Карла III в США может быть скорректирована. Причиной назван инцидент со стрельбой на приёме в Вашингтоне, где был президент Дональд Трамп.

«Его Величество полностью информируют о развитии событий. Он с большим облегчением узнал о том, что президент, первая леди и все гости не пострадали. Как вы могли ожидать, в течение дня будут вестись дискуссии с американскими коллегами о том, в какой степени события вечера субботы могут или не могут повлиять на операционное планирование визита», — сказал он.

Карл III и королева Камилла уже направили послание американскому президенту и его супруге. В нём они выразили соболезнования пострадавшим и поблагодарили спецслужбы за работу.

Визит Карла III в США запланирован на 27–30 апреля. Ожидается, что британский монарх выступит в Конгрессе и встретится с Трампом в Белом доме.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле «Washington Hilton» в столице США произошла стрельба. 31-летний учитель Коул Томас Аллан, которого Трамп позже назвал «одиноким волком» и «больным человеком», открыл огонь во время приёма с участием лидеров. Стрелка задержали на месте, он сознался в намерении атаковать сотрудников Белого дома. К счастью, пострадавших нет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудили действия злоумышленника.