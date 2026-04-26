Развожаев обратился с просьбой к севастопольцам после мощнейшего налёта дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города вступать в мобильные огневые группы, которые наравне с ПВО и Черноморским флотом защищают город от украинских воздушных атак. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере «МАКС».
Развожаев поблагодарил бойцов отряда «Севастополь» за активное участие в отражении ночной атаки и призвал всех, кто имеет силы, желание и умение, записываться в это подразделение, чтобы защищать город в составе мобильных огневых групп. Он уточнил, что в ближайшее время информация о том, как записаться в отряд, появится в его социальных сетях, и добавил, что сегодня власти готовы привлечь гораздо больше желающих для работы в подразделении.
«Всех, кто имеет силы, желание и умение, призываю записывать в отряд «Севастополь», чтобы участвовать в защите города в мобильных огневых группах», — обратился глава города к землякам.
За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 203 украинских дрона над разными регионами страны, при этом наиболее массированному налёту подвергся Севастополь. Обломки украинского БПЛА попали в первую городскую больницу, повредив отделение кардиологии, а также упали на железнодорожные пути, повредив контактную линию.
