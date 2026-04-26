Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 13:08

Развожаев обратился с просьбой к севастопольцам после мощнейшего налёта дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города вступать в мобильные огневые группы, которые наравне с ПВО и Черноморским флотом защищают город от украинских воздушных атак. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере «МАКС».

Развожаев поблагодарил бойцов отряда «Севастополь» за активное участие в отражении ночной атаки и призвал всех, кто имеет силы, желание и умение, записываться в это подразделение, чтобы защищать город в составе мобильных огневых групп. Он уточнил, что в ближайшее время информация о том, как записаться в отряд, появится в его социальных сетях, и добавил, что сегодня власти готовы привлечь гораздо больше желающих для работы в подразделении.

«Всех, кто имеет силы, желание и умение, призываю записывать в отряд «Севастополь», чтобы участвовать в защите города в мобильных огневых группах», — обратился глава города к землякам.

«Мощнейший налёт»: Около сотни дронов ВСУ атаковали Севастополь

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 203 украинских дрона над разными регионами страны, при этом наиболее массированному налёту подвергся Севастополь. Обломки украинского БПЛА попали в первую городскую больницу, повредив отделение кардиологии, а также упали на железнодорожные пути, повредив контактную линию.

