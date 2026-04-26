Развожаев обратился с просьбой к севастопольцам после мощнейшего налёта дронов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города вступать в мобильные огневые группы, которые наравне с ПВО и Черноморским флотом защищают город от украинских воздушных атак. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере «МАКС».

Развожаев поблагодарил бойцов отряда «Севастополь» за активное участие в отражении ночной атаки и призвал всех, кто имеет силы, желание и умение, записываться в это подразделение, чтобы защищать город в составе мобильных огневых групп. Он уточнил, что в ближайшее время информация о том, как записаться в отряд, появится в его социальных сетях, и добавил, что сегодня власти готовы привлечь гораздо больше желающих для работы в подразделении.