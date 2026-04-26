В Кронштадте почтили память Алексея Пиманова на Пасхальном хоровом соборе

В Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте прошёл V Пасхальный хоровой собор. Участники мероприятия исполнили «Вечную память» в честь недавно ушедшего из жизни журналиста, режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».