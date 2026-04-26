В Кронштадте почтили память Алексея Пиманова на Пасхальном хоровом соборе
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте прошёл V Пасхальный хоровой собор. Участники мероприятия исполнили «Вечную память» в честь недавно ушедшего из жизни журналиста, режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Напомним, Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Больше 30 лет он был неизменным ведущим «Человека и закона», превратившись в одного из символов российского ТВ. Соболезнования родным журналиста направил президент Владимир Путин.
