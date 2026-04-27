«У него было предчувствие»: Погибший на горе Мунку-Сардык гид с неохотой планировал роковой поход

Гид Руслан Бабицкий, погибший при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, с неохотой планировал восхождение из-за плохого предчувствия. Об этом рассказала kp.ru его супруга Марина Бабицкая.

Трагедия произошла 24 апреля. Снежная масса сошла на группу из семи туристов. Спасателям удалось обнаружить троих путешественников живыми – они выбрались из-под завала самостоятельно. Позднее были найдены тела двоих мужчин и женщины. Поиски ещё одного туриста продолжаются до сих пор.

«У него словно было предчувствие», – говорит Марина.

По её словам, альпинист изначально собирался в горы на майские праздники, но из-за хорошей погоды решил поехать раньше обычного. Это решение оказалось роковым.

Ранее Life.ru писал, что режим ЧС ввели в горах Бурятии из-за гибели туристов. Глава региона подчеркнул, что лавинная опасность в районе сохраняется, поэтому доступ к горе ограничен до 29 апреля.

Напомним, за неделю на высочайшей точке Саян горе Мунку-Сардык (3491 м) произошло два ЧП, унёсшие жизни шести человек. Сначала группа из 15 человек застряла на «подушке» горы, где у них оборвалась связка. Погибли три человека — опытные альпинисты. Организаторов похода задержали. Через пару дней лавина накрыла вторую группу. В результате также погибли три человека, в том числе гид Руслан Бабицкий.