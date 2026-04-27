В Финляндии предложили снять санкции с России и снова закупать её энергоресурсы
Финский политик выступил за отмену антироссийских санкций и восстановление закупок энергоресурсов из России. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».
Речь идёт о представителе партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его мнению, такие меры помогли бы стабилизировать ситуацию на мировых рынках. Однако, как он отметил, Евросоюз продолжает курс, который не приносит ощутимой выгоды собственной экономике.
Мема также резко высказался о санкционной политике, назвав её «формой насилия» и подчеркнул, что в конечном итоге она наносит ущерб самим европейским странам.
Однако у ЕС есть своя тактика, а ранее блок принял 20-й пакет санкций против России. Российская сторона заявила, что готовит ответные шаги на новые ограничения. При этом в Европе не намерены останавливаться — там уже заявили о начале подготовки следующего, 21-го пакета санкций.
