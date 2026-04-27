В Подмосковье на фоне снежного апокалипсиса произошли отключения света

В Подмосковье из-за непогоды произошли перебои с электроснабжением, аварийные службы переведены на усиленный режим. Работы по восстановлению ведутся на местах, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«Из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения. Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах», — сказал глава области.

Воробьёв отметил, что в наиболее пострадавших районах созданы муниципальные штабы. Ситуация контролируется круглосуточно, данные обновляются каждый час.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь Москву накрыл сильный снегопад. В регионе был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, который сохранится как минимум до вечера 28 апреля. Синоптики также предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут продлиться не менее суток.