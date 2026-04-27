«Враг коварен»: Сенатор от Коми раскрыл детали предотвращённого теракта на НПЗ

Все спецслужбы сработали чётко при предотвращении теракта на нефтяном предприятии в Коми, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который представляет именно этот регион. В день ликвидации диверсантов он находился в Коми.

Парламентарий встречался с ветеранами ФСБ и порекомендовал им активнее общаться с молодёжью, ходить на предприятия, в школы и вузы, чтобы предупреждать об уловках украинских спецслужб. По его мнению, иногда молодые люди до конца не осознают тяжесть поступков, поэтому могут совершить противоправные действия, поддавшись пропаганде.

«Хотел бы, пользуясь случаям, сказать ребятам, которые предотвратили теракт: Молодцы! Мы знаем, что враг коварен. Враг использует подлые методы вербовки молодёжи. Тем не менее мы им противопоставляем свою сплочённость и бдительность», — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России предотвратили попытку атаки беспилотников на нефтяной объект в Республике Коми. Операция прошла в городе Ухта. В ходе перестрелки были ликвидированы два диверсанта.