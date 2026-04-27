Туск заявил о планах Польши создать «армаду дронов» вместе с Киевом

Польша планирует создать «армаду дронов» при поддержке Киева. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на встрече с украинским премьером Юлией Свириденко.

По словам Туска, польский план строительства большого парка беспилотников будет поддержан украинской стороной. Он уточнил, что дроны собираются создавать за счёт польских и европейских средств.

Заявление прозвучало на фоне публикации Минобороны России о европейских предприятиях, которые, по данным ведомства, производят беспилотники для ВСУ. В этом списке упоминались в том числе объекты в Польше.

В Минобороны РФ ранее заявили, что ряд стран Европы наращивает производство и поставки дронов Украине из-за роста потерь и нехватки личного состава у ВСУ. По версии российского ведомства, такие беспилотники используются для ударов по территории России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после публикации списка заявил, что места производства дронов для Украины в Европе могут рассматриваться как «реестр потенциальных законных целей» для российских Вооружённых сил.