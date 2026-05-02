2 мая, 04:38

В Берлине заявили о «детском» уровне решений Белого дома после приказа вывести войска из ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Пентагон подтвердил вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. Информацию озвучил официальный представитель ведомства Шон Парнелл в беседе с РИА «Новости».

Решение принято по итогам анализа расстановки сил в Европе. По словам Парнелла, оно «продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах». На перемещение подразделений уйдёт от шести месяцев до года. Сейчас в ФРГ расквартированы почти 38 тысяч американских солдат.

Вашингтонский корреспондент NewsNation Келли Мейер со ссылкой на высокопоставленных представителей военного министерства сообщила: «США выведут 5 тысяч военнослужащих из Германии по распоряжению президента Трампа из-за того, что европейские союзники «не проявляют должной активности», которую ожидал президент».

За несколько дней до этого американский лидер жёстко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поводом стало заявление главы немецкого правительства 27 апреля о том, что западные страны недооценили Иран, а Соединённые Штаты рискуют надолго увязнуть в ближневосточном конфликте. Трамп обвинил собеседника в некомпетентности и предупредил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения своего контингента.

Неназванный представитель немецкого правительства в комментарии Bild назвал решение свидетельством «детского» уровня принятия решений в Белом доме. «Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами США, и мы задаёмся вопросом, когда же взрослые в Вашингтоне снова возьмут на себя инициативу», — приводит его слова издание.

С иронией отмечается, что приказ о переброске сил появился сразу после того, как министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневный визит на военные полигоны в ФРГ, призванный подчеркнуть американское присутствие.

Ранее глава Белого дома допускал выход Соединённых Штатов из НАТО из-за недостаточной, по его мнению, активности союзников в противостоянии с Ираном.

Никита Никонов
