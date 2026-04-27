27 апреля, 14:12

Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге пока не вернулись домой после атаки БПЛА

Обложка © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге жильцы 14 квартир дома, повреждённого после атаки беспилотника, пока не могут вернуться домой. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Причиной стали серьёзные повреждения помещений и требования безопасности.

«Жильцы 14 квартир пока не могут вернуться в своё жильё из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что жильцам трёх квартир уже предоставили временное размещение. Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога заявил, что уральские регионы стали доступны для ударов украинских беспилотников.

Жога поручил проверить все бомбоубежища на Урале после атаки БПЛА

Атака на Екатеринбург стала одним из самых резонансных эпизодов последних дней, поскольку речь идёт о регионе, который раньше воспринимался как глубокий тыл. Сейчас специалисты оценивают состояние повреждённого дома и решают, когда люди смогут вернуться в квартиры.

Алексей Берковиц
