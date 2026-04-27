Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге пока не вернулись домой после атаки БПЛА

В Екатеринбурге жильцы 14 квартир дома, повреждённого после атаки беспилотника, пока не могут вернуться домой. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Причиной стали серьёзные повреждения помещений и требования безопасности.

Власти уточнили, что жильцам трёх квартир уже предоставили временное размещение. Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога заявил, что уральские регионы стали доступны для ударов украинских беспилотников.

Атака на Екатеринбург стала одним из самых резонансных эпизодов последних дней, поскольку речь идёт о регионе, который раньше воспринимался как глубокий тыл. Сейчас специалисты оценивают состояние повреждённого дома и решают, когда люди смогут вернуться в квартиры.