Военный эксперт предложил стратегию по борьбе с БПЛА после ликвидации диверсантов в Коми

ФСБ пресекла попытку подрыва нефтяного объекта в Коми, однако этот инцидент высветил проблемы в противодействии беспилотникам, полагает военный консультант Антон Трутце. По его словам, удар по нефтеперерабатывающему заводу, даже без человеческих жертв, способен парализовать экономику целого региона. Главная же сложность в том, что дрон — дешёвое и доступное оружие, которое наносит ущерб на уровне дорогостоящих ракет.

«Кроме того, эти дроны маленькие, они летят низко, их сложно засечь радарами на фоне земли и городских зданий. Поэтому традиционные системы ПВО против них часто бессильны», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

По его мнению, против БПЛА нужно разрабатывать целую эшелонированную систему защиты. Идея продавать тяжёлые беспилотники только по паспорту тоже разумна, но не всесильна. Регистрация устройств массой свыше 250 граммов помогла бы отслеживать легальные покупки, однако большинство диверсионных дронов либо собираются из продающихся запчастей, либо ввозятся контрабандой.

Выход заключается в двустороннем регулировании: жёсткий контроль за оборотом готовых дронов в сочетании с защитой самих объектов. Надо исходить из того, что БПЛА диверсант достанет, но он просто не сможет приблизиться к цели. Его либо подавит система радиоэлектронной борьбы, либо перехватит лазерная установка, резюмировал специалист.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России предотвратили попытку атаки беспилотников на нефтяной объект в Республике Коми. В ходе перестрелки в городе Ухта. были ликвидированы два диверсанта. Позже ФСБ показала содержимое схрона убитых диверсантов, где были дроны с бомбами и пистолеты.