СК возбудил ещё одно дело против обвиняемого в убийстве дизайнера в Москве

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве сотрудницы девелоперской фирмы. Преступление произошло в офисе продаж на Верейской улице, рассказали журналистам в СК. Производство ведётся по статье о покушении.

Таким образом, теперь фигуранту инкриминируют не только убийство. Подробности второго нападения следствие пока не раскрывает в интересах расследования, пишет ТАСС.