27 апреля, 18:18

СК возбудил ещё одно дело против обвиняемого в убийстве дизайнера в Москве

Автомобили Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобили Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве сотрудницы девелоперской фирмы. Преступление произошло в офисе продаж на Верейской улице, рассказали журналистам в СК. Производство ведётся по статье о покушении.

Таким образом, теперь фигуранту инкриминируют не только убийство. Подробности второго нападения следствие пока не раскрывает в интересах расследования, пишет ТАСС.

«А вдруг я кого-то убил?» Мужчина с окровавленными руками ворвался в салон красоты

Напомним, бывший заключённый Михаил С. жестоко убил 36-летнюю женщину-дизайнера в её офисе на улице Верейской в Москве. У мужчины, одержимого холодным оружием, при обыске нашли коллекцию японских мечей, мачете и ножей, а также он имел крупные долги по кредитам и штрафам на сумму более 565 тысяч рублей. Суд арестовал обвиняемого до 26 июня.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
