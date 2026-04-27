На Украине прогремел скандал, связанный с депутатом Верховной рады Фёдором Вениславским (член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке), который является ярым сторонником ужесточения мобилизации. Как сообщает издание «Страна.ua», оба сына нардепа от «Слуги народа» избегают службы в ВСУ – один через бронь в МИД, второй через переезд в США.

Старший сын Фёдор Вениславский (1992 года рождения) получил отсрочку от призыва через Министерство иностранных дел Украины. При этом с февраля 2022 года он успел приобрести три автомобиля и, по данным антикоррупционных ресурсов, купил квартиру в Харькове площадью 42 квадратных метра.

Весной 2023 года сын депутата приобрёл Mercedes-Benz G-Class 2017 года выпуска, стоимость которого оценивается примерно в 2,9 миллиона гривен. Позднее этот автомобиль, по некоторым данным, начал использовать его отец.

Младший сын Андрей Вениславский пошёл иным путём. Когда ему исполнилось 18 лет – в мае 2022 года – он покинул Украину. Сейчас молодой человек проживает в США и строит карьеру в Голливуде под сценическим псевдонимом Andrew Vilange.

До начала конфликта Андрей учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. За океаном он поступил в Los Angeles Film School, где получил степень бакалавра по кинорежиссуре. Обучение в этой школе обходится примерно в 10 тысяч долларов за семестр; полный девятисеместровый курс мог стоить около 100 тысяч долларов.

После получения диплома в 2025 году Андрей не вернулся на родину, а получил разрешение на работу в США. Он уже снял короткометражный фильм об украинцах во время конфликта.

Его отец публично заявлял, что младший сын законно находится за границей «для реализации права на образование». При этом Вениславский-старший выступал за усиление мобилизации в Киеве, Одессе и Харькове.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Действующий документ теряет силу 4 мая. Это будет уже 19-е голосование украинского парламента по данному вопросу.