Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 11:28

Соловьев опроверг слова Бони о страхе россиян перед Путиным

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Журналист Владимир Соловьёв заявил, что отношение граждан России к президенту основано не на страхе, а на поддержке. Об этом он сказал в одном из выступлений.

«Путина в России народ любит, а не боится», — подчеркнул он. По словам телеведущего, глава государства во время поездок часто общается с людьми напрямую.

Он также отметил, что визиты президента в зону боевых действий воспринимаются военнослужащими как значимое событие. Этими высказываниями он опроверг слова блогера Виктории Бони о том, что граждане России боятся Путина.

Боня попросила Соловьёва извиниться перед Мелони. Он отказался
Боня попросила Соловьёва извиниться перед Мелони. Он отказался

Ранее блогер Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту, в котором заявила о недовольстве части граждан действиями властей и обозначила темы, которые, по её мнению, не поднимаются на региональном уровне. После этого Соловьёв выступил с критикой в адрес Виктории Бони и предложил проверить её на возможное иностранное финансирование. Однако затем он пошёл на примирение и публично извинился за прежние резкие высказывания.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Полина Никифорова
