Соловьев опроверг слова Бони о страхе россиян перед Путиным
© ТАСС / Донат Сорокин
Журналист Владимир Соловьёв заявил, что отношение граждан России к президенту основано не на страхе, а на поддержке. Об этом он сказал в одном из выступлений.
«Путина в России народ любит, а не боится», — подчеркнул он. По словам телеведущего, глава государства во время поездок часто общается с людьми напрямую.
Он также отметил, что визиты президента в зону боевых действий воспринимаются военнослужащими как значимое событие. Этими высказываниями он опроверг слова блогера Виктории Бони о том, что граждане России боятся Путина.
Ранее блогер Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту, в котором заявила о недовольстве части граждан действиями властей и обозначила темы, которые, по её мнению, не поднимаются на региональном уровне. После этого Соловьёв выступил с критикой в адрес Виктории Бони и предложил проверить её на возможное иностранное финансирование. Однако затем он пошёл на примирение и публично извинился за прежние резкие высказывания.
