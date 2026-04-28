Соловьев опроверг слова Бони о страхе россиян перед Путиным

Журналист Владимир Соловьёв заявил, что отношение граждан России к президенту основано не на страхе, а на поддержке. Об этом он сказал в одном из выступлений.

«Путина в России народ любит, а не боится», — подчеркнул он. По словам телеведущего, глава государства во время поездок часто общается с людьми напрямую.

Он также отметил, что визиты президента в зону боевых действий воспринимаются военнослужащими как значимое событие. Этими высказываниями он опроверг слова блогера Виктории Бони о том, что граждане России боятся Путина.