Профайлер счёл извинения Соловьёва перед Боней осознанными и искренними

Профайлер Денис Давыдов оценил искренность извинений телеведущего Владимира Соловьёва перед блогершей Викторией Боней. Эксперт изучил их совместный эфир на канале «Соловьёв LIVE». Давыдов заявил — журналист действовал осознанно и искренне.

По мнению профайлера, Соловьёв не готовил текст извинений заранее, сообщает NEWS.ru. Он погружался в воспоминания о моменте несдержанности. Всё происходило здесь и сейчас. Эксперт не заметил двойного послания или презрения. Боня ждала извинений — это был принципиальный момент для неё. Она волновалась, что может не услышать нужных слов.

Давыдов указал, что в начале эфира Боня испытывала стресс. Ей не хватало воздуха, дистанция с собеседником нарушилась. Но серьёзное отношение Соловьёва к своим словам изменило атмосферу.

Ранее Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту. Она заявила о недовольстве части граждан действиями властей. Блогер обозначила темы, которые, по её мнению, не поднимают на региональном уровне. После этого Соловьёв раскритиковал Викторию Боню. Он предложил проверить её на возможное иностранное финансирование. Затем телеведущий пошёл на примирение и публично извинился за прежние резкие высказывания.