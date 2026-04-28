В Приморье на парковке вспыхнула легковушка с ребёнком и девушкой внутри
В Приморье на парковке вспыхнул автомобиль, внутри которого находились маленький мальчик и молодая женщина. Об этом пишет Amur Mash.
Видео © Telegram / Amur Mash
Жительница Дальнереченска ненадолго отлучилась в магазин, оставив свою спутницу с сыном в машине. Внезапно из-под капота вырвалось пламя, охватившее транспортное средство. К счастью, девушка и мальчик не пострадали.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожара на стройке в Москве выросло до восьми. Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обложка © Telegram / Amur Mash