28 апреля, 13:54

Порт Хайфы не получал указаний блокировать судно, вызвавшее скандал с Украиной

Обложка © ТАСС / EPA

Порт Хайфы не получал указаний относительно сухогруза с зерном, ставшего предметом претензий Украины. Судно ожидает своей очереди на вход в порт, сообщил РИА «Новости» источник в израильской портовой компании.

Представитель компании, управляющей зерновыми элеваторами в Хайфе, подтвердил, что никаких распоряжений об отказе в разгрузке не поступало, несмотря на осведомленность о сообщениях в СМИ по поводу зерна и украинских требований.

«Возможно, указания поступят позднее, так как вопрос может быть ещё на проверке», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации, полученной от источника, сухогруз, перевозящий зерно, находится в ожидании своей очереди на вход в порт. Предполагается, что это произойдёт 7 или 8 мая.

Зеленский анонсировал санкции после захода в Израиль российского судна с зерном

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг претензии Киева по поводу судов, прибывших в порт Хайфа. Украинская сторона считает, что груз мог быть собран в новых регионах России. В Тель-Авиве потребовали предоставить доказательства и призвали не заменять дипломатию заявлениями в соцсетях. Ситуация остаётся предметом разногласий между сторонами.

BannerImage
