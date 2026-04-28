Порт Хайфы не получал указаний блокировать судно, вызвавшее скандал с Украиной

Порт Хайфы не получал указаний относительно сухогруза с зерном, ставшего предметом претензий Украины. Судно ожидает своей очереди на вход в порт, сообщил РИА «Новости» источник в израильской портовой компании.

Представитель компании, управляющей зерновыми элеваторами в Хайфе, подтвердил, что никаких распоряжений об отказе в разгрузке не поступало, несмотря на осведомленность о сообщениях в СМИ по поводу зерна и украинских требований.

«Возможно, указания поступят позднее, так как вопрос может быть ещё на проверке», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации, полученной от источника, сухогруз, перевозящий зерно, находится в ожидании своей очереди на вход в порт. Предполагается, что это произойдёт 7 или 8 мая.