«Пора сровнять с землёй»: Военный эксперт предложил жёсткий ответ за атаку ВСУ на Туапсе
Эксперт Дандыкин призвал ударить по Ренийскому порту в ответ на атаку по Туапсе
Очередная ночная атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе обернулась крупным пожаром. Инцидент спровоцировал новую волну обсуждения ответных мер со стороны России.
Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru заявил, что противник сознательно добивается экологической катастрофы в акватории Чёрного моря. По его словам, именно через этот регион летит наибольшее количество беспилотников.
Эксперт подчеркнул, что киевский режим пытается сорвать курортный сезон на Кавказском побережье и в Крыму. При этом ВСУ плевать, что море является общим для целого ряда государств, включая Турцию, Болгарию, Румынию и Грузию.
Специалист призвал укреплять защиту НПЗ с помощью комплексов «Панцирь» новой модификации и мобильных огневых групп. Однако ключевым предложением аналитика стало нанесение чувствительных ударов по объектам в Одесской области. Уничтожение мостов, железнодорожной инфраструктуры и порта в Рени, уверен Дандыкин, способно серьёзно осложнить логистику противника.
«Давно пора сровнять с землёй Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Но мы уже объективно воюем с НАТО», — заявил он.
Ответные действия, резюмировал капитан, должны быть жёсткими и вестись на всех направлениях.
Напомним, что прошлой ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. На место ликвидации последствий удара прибыл глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также глава МЧС Александр Куренков вылетел в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.
