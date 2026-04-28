Очередная ночная атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе обернулась крупным пожаром. Инцидент спровоцировал новую волну обсуждения ответных мер со стороны России.

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru заявил, что противник сознательно добивается экологической катастрофы в акватории Чёрного моря. По его словам, именно через этот регион летит наибольшее количество беспилотников.

Эксперт подчеркнул, что киевский режим пытается сорвать курортный сезон на Кавказском побережье и в Крыму. При этом ВСУ плевать, что море является общим для целого ряда государств, включая Турцию, Болгарию, Румынию и Грузию.

Специалист призвал укреплять защиту НПЗ с помощью комплексов «Панцирь» новой модификации и мобильных огневых групп. Однако ключевым предложением аналитика стало нанесение чувствительных ударов по объектам в Одесской области. Уничтожение мостов, железнодорожной инфраструктуры и порта в Рени, уверен Дандыкин, способно серьёзно осложнить логистику противника.

«Давно пора сровнять с землёй Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Но мы уже объективно воюем с НАТО», — заявил он.

Ответные действия, резюмировал капитан, должны быть жёсткими и вестись на всех направлениях.