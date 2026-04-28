Глава МЧС Куренков прилетел в Краснодарский край
Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков лично прибыл в Краснодарский край. Его визит связан с необходимостью оперативного контроля над тушением пожаров на нефтехранилищах в Туапсе, которые были спровоцированы ударами украинских дронов. На месте уже работают экстренные службы МЧС.
Видео © МАКС/ МЧС России
Министр проведёт экстренное совещание для определения дальнейших мер по ликвидации последствий и обеспечению безопасности жителей.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил Куренкову в ближайшие часы вылететь в Туапсе и на месте контролировать работу по тушению пожаров. Минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.
