Глава МЧС Куренков прилетел в Краснодарский край

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков лично прибыл в Краснодарский край. Его визит связан с необходимостью оперативного контроля над тушением пожаров на нефтехранилищах в Туапсе, которые были спровоцированы ударами украинских дронов. На месте уже работают экстренные службы МЧС.