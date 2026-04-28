Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 15:39

Глава МЧС Куренков прилетел в Краснодарский край

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков лично прибыл в Краснодарский край. Его визит связан с необходимостью оперативного контроля над тушением пожаров на нефтехранилищах в Туапсе, которые были спровоцированы ударами украинских дронов. На месте уже работают экстренные службы МЧС.

Видео © МАКС/ МЧС России

Министр проведёт экстренное совещание для определения дальнейших мер по ликвидации последствий и обеспечению безопасности жителей.

В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального уровня
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил Куренкову в ближайшие часы вылететь в Туапсе и на месте контролировать работу по тушению пожаров. Минувшей ночью в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуируют жителей домов рядом с предприятием. Для граждан организовали пункт временного размещения на базе школы №6.

BannerImage

Обложка © МАКС/ МЧС России

Наталья Демьянова
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar