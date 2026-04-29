28 апреля, 21:14

МЧС наращивает силы в Туапсе после пожара, сообщил Куренков

Обложка © Life.ru

МЧС России стягивает дополнительные силы в Туапсе. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков на месте ликвидации последствий ЧП.

По словам главы МЧС, ситуация остаётся под контролем, а в ближайшее время в Туапсе перебросят боновые заграждения. Они нужны, чтобы сдержать возможное распространение нефтепродуктов. Куренков пообещал, что определённые результаты будут уже скоро.

Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае произошёл накануне. Глава МЧС лично выехал в Туапсе, чтобы координировать работу спасателей на месте.

Куренков сообщил о работе по защите реки Туапсе от попадания нефти
Куренков сообщил о работе по защите реки Туапсе от попадания нефти

Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с предприятием. На территории округа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Виталий Приходько
