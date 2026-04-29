Работы по минимизации последствий атак ВСУ в Туапсе продолжаются, заявил Песков
Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
Работа по ликвидации последствий ударов беспилотников по НПЗ в Туапсе продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент», — отметил он.
Песков подчеркнул, что давать оценки ситуации пока рано. По его словам, ведётся масштабная и напряжённая работа. В ней задействованы сотни специалистов и сотрудников различных служб.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. Теперь специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефти в реку Туапсе, и располагают для этого достаточными силами и средствами. Куренков заверил, что ситуация остаётся под контролем.
