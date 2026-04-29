Работы по минимизации последствий атак ВСУ в Туапсе продолжаются, заявил Песков

Работа по ликвидации последствий ударов беспилотников по НПЗ в Туапсе продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент», — отметил он.

Песков подчеркнул, что давать оценки ситуации пока рано. По его словам, ведётся масштабная и напряжённая работа. В ней задействованы сотни специалистов и сотрудников различных служб.