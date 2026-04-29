Прилетевший в Туапсе Куренков уже дал все оценки по ЧП, заявил Песков
Обложка © МАКС/ МЧС России
В Кремле сочли достаточной оценку, которую глава МЧС Александр Куренков уже дал ситуации в Туапсе, где после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на месте событий смотрят на происходящее.
«Вся оценка положения дел на месте была дана министром МЧС», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что именно Куренков в данном случае выступает наиболее сведущим и авторитетным специалистом.
Напомним, ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. Теперь специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефти в реку Туапсе, и располагают для этого достаточными силами и средствами. Куренков заверил, что ситуация остаётся под контролем.
