Прилетевший в Туапсе Куренков уже дал все оценки по ЧП, заявил Песков

В Кремле сочли достаточной оценку, которую глава МЧС Александр Куренков уже дал ситуации в Туапсе, где после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как на месте событий смотрят на происходящее.

«Вся оценка положения дел на месте была дана министром МЧС», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что именно Куренков в данном случае выступает наиболее сведущим и авторитетным специалистом.