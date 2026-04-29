В Туапсе зафиксировано превышение бензола в воздухе после пожара на НПЗ
Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
В Туапсе зафиксировано превышение концентрации бензола в воздухе после пожара на НПЗ. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным специалистов, выявлено незначительное превышение максимально разовой нормы. Результаты получены по итогам лабораторных исследований за 28 апреля. Жителям, особенно районов Грознефть, Сортировка и Звёздный, рекомендовали ограничить пребывание на улице. Также советуют не открывать окна и чаще проводить влажную уборку.
Специалисты рекомендуют отказаться от контактных линз в пользу очков. Также следует промывать нос, глаза и горло и не курить. При выходе на улицу советуют использовать маски. Роспотребнадзор продолжает регулярные замеры воздуха.
В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу. Речь идёт о симптомах вроде кашля, одышки и обострения хронических заболеваний.
Напомним, ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. Сейчас главная задача специалистов — не дать нефти попасть в реку Туапсе. Ресурсов для этого достаточно, заявил Куренков, добавив, что держит ситуацию на контроле.
