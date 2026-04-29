«Они должны бегать пешком»: В РФ предложили радикальный способ защиты Туапсе от атак ВСУ
Военэксперт Дандыкин призвал бить по НПЗ Украины в ответ на атаки по Туапсе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov
После атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе военный эксперт Василий Дандыкин предложил радикальную меру. В беседе с NEWS.ru он заявил, что России необходимо нанести удары по украинским НПЗ.
Аналитик пояснил, что Киев пытается лишить нашу страну нефтяного заработка и плевать ему на происхождение сырья — российское или казахстанское. Противник перешёл от использования безэкипажных катеров к прямым ударам по топливным объектам.
«Нефть — кровь войны. ВСУ должны бегать пешком. Иначе Киев продолжит безобразничать», — подчеркнул специалист.
По его мнению, нашей армии требуются дополнительные мобильные группы противовоздушной обороны. Но главное — уничтожать всё, что связано с поставками горючего на украинской территории: портовые города, заводы и хранилища.
Кроме того, эксперт напомнил об опасности дальнобойных ракет, которые могут появиться у противника. Поэтому необходимо заранее выявлять и ликвидировать предприятия по производству беспилотников, а также места их складирования.
Напомним, что в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе введен режим ЧС. На месте работает министр МЧС Александр Куренков, ведомство активно направляет дополнительные силы для ликвидации последствий. Более 600 человек устраняют последствия атаки БПЛА противника в регионе.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.