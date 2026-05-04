6 главных ролей в кино Татьяны Самойловой — одной из самых красивых актрис СССР

У Татьяны Самойловой, советской и российской актрисы, народной артистки России, чьё имя прочно вошло в историю отечественного кино, сегодня и дата рождения, и дата смерти. Удивительно, но звезда родилась 4 мая 1934 года и скончалась тоже 4 мая, но уже 2014 года. Ровно в своё 80-летие... Несмотря на относительно небольшую фильмографию, роли Татьяны Самойловой стали по-настоящему знаковыми в истории советского кинематографа. Life.ru собрал подборку из шести фильмов с участием актрисы.

«Летят журавли» (1957) — Вероника

Фото © «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk

Военная драма Михаила Калатозова, снятая по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». История рассказывает о судьбе двух влюблённых — Вероники и Бориса, которых разлучила война. Борис уходит на фронт добровольцем, а его возлюбленная остаётся в Москве и переживает череду личных трагедий. Во время бомбёжки погибают родители Вероники, и она поселяется в семье возлюбленного. Вестей от Бориса с фронта больше нет, поэтому под давлением обстоятельств героиня выходит замуж за брата Бориса — Марка. Но корит себя за измену и уходит от мужа. Война кончилась. В надежде на возвращение Бориса Вероника встречает на вокзале возвращающихся фронтовиков, ожидая увидеть любимого. Однако друг её возлюбленного, Степан, сообщает, что Борис погиб.

Интересный факт: картина «Летят журавли» принесла Самойловой всесоюзную известность и номинацию на премию BAFTA как лучшая иностранная актриса.

«Анна Каренина» (1967) — Анна Каренина

Фото © «Анна Каренина», режиссёр Александр Зархи, сценаристы Василий Катанян, Александр Зархи, Лев Толстой / Kinopoisk

Двухсерийная экранизация одноимённого романа Льва Толстого в режиссуре Александра Зархи. В центре сюжета — история замужней женщины, которая влюбляется в молодого офицера Алексея Вронского. Анна Каренина не в силах отказаться от своих чувств к избраннику, она отвергает мораль светского общества, пытаясь защитить своё право на любовь. Муж разлучает Анну с сыном, знакомые отворачиваются от неё… и тёмная тоска накрывает героиню с головой. Есть ли из неё выход?

«Неотправленное письмо» (1959) — Таня

Фото © «Неотправленное письмо», режиссёр Михаил Калатозов, сценаристы Григорий Колтунов, Виктор Розов, Валерий Осипов / Kinopoisk

Фильм «Неотправленное письмо» снят по одноимённому рассказу Валерия Осипова. Действие кинокартины Михаила Калатозова разворачивается в конце 1950-х годов и рассказывает о группе геологов, работающих в сибирской тайге. Их было четверо: начальник партии Константин Сабинин, проводник Сергей и молодые геологи Таня и Андрей. Много недель они вели изнурительные поиски алмазов в сибирской тайге. Когда продовольствие уже подходило к концу и надежда почти угасла, Таня нашла месторождение. Однако на следующее утро тайгу охватил сильнейший лесной пожар. Огонь отрезал геологов от лодок с припасами. И тут началась борьба со стихией за выживание... В фильме снялись: Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Самойлова, Василий Ливанов, Евгений Урбанский.

«Они шли на Восток» (1964) — Соня

Фото © «Они шли на Восток», режиссёры Джузеппе Де Сантис, Дмитрий Васильев, сценаристы Эннио Де Кончини, Джузеппе Де Сантис, Августо Фрассинетти и др. / Kinopoisk

Советско-итальянская военная драма Джузеппе де Сантиса рассказывает о событиях Второй мировой войны. Итальянские военные дивизии направляются к Москве в составе войск Германии. По мере продвижения оккупанты понимают, как дорого стоит каждый их шаг. Немецкие «союзники» не щадят раненых и ослабевших итальянцев. Среди отступающих — старшина Габриэлли, которому не суждено больше увидеть родину.

«Леон Гаррос ищет друга» (1960) — Наташа

Фото © «Леон Гаррос ищет друга», режиссёр Марчелло Пальеро, сценаристы Мишель Курно, Сергей Михалков / Kinopoisk

Фильм «Леон Гаррос ищет друга» посвящён истории французского журналиста Леона Гарроса, который спустя пятнадцать лет после окончания Второй мировой войны приезжает в СССР. Его цель — найти друга Бориса Ваганова, с которым он когда-то вместе бежал из фашистского концлагеря. В поисках ему помогает переводчик Николай, который одновременно решает и собственную задачу — найти невесту брата Наташу.

«Мексиканец» (1955) — Мариа

Фото © «Мексиканец», режиссёр Владимир Каплуновский, сценаристы Эмиль Брагинский, Джек Лондон / Kinopoisk

Фильм «Мексиканец» создан по мотивам рассказа Джека Лондона. Действие переносит в Мексику 1910 года, где разворачивается революционное движение против диктатуры Диаса. Повстанцам необходимы средства для закупки оружия и подготовки восстания. Один из молодых участников движения Фелипе Ривера берёт на себя задачу добыть деньги, выиграв их в поединке на ринге с Денни Уордом. В фильме помимо Татьяны Самойловой ещё много знаменитых актёров из СССР: Олег Стриженов, Надежда Румянцева, Георгий Вицин, Даниил Сагал и другие.

Творческое наследие Татьяны Самойловой доказывает, что подлинная значимость актёра определяется не количеством ролей, а их художественным весом и влиянием на зрителя. Фильмы, в которых она снималась, стали отражением целой эпохи, а их сюжеты — важной частью золотого фонда отечественного кинематографа.