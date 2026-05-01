Атака или недоразумение: Что может грозить нападавшему на губернатора Паслера
Юрист Багатурия: Нападавшему на губернатора Паслера может грозить тюрьма
Денис Паслер. Обложка © Telegram / Денис Паслер
Мужчина, который пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, может попасть под уголовную ответственность, несмотря на то, что никто не пострадал. Всё будет зависеть от того, какие мотивы у него были, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия.
«Преступник может быть привлечён к уголовной ответственности за нападение на губернатора, однако это будет зависеть от статьи, по которой будет рассматриваться дело. Квалификация деяния и строгость наказания зависят от мотивов и целей нападения», — пояснил юрист.
Если подтвердится, что нападавший был пьян, то это станет отягчающим обстоятельством. Также сыграет роль, что покушение было именно на должностное лицо. Багатурия отметил, что сейчас некоторые пытаются выдать инцидент как простую шалость нетрезвого мужчины, который не отдавал себе отчёта. Однако в данном преступлении вообще нет смягчающих обстоятельств, и подозреваемый может угодить в тюрьму.
Напомним, во время первомайского митинга в Екатеринбурге невменяемый мужчина прорвался к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Правоохранители и охрана мгновенно отреагировали — нарушителя схватили и вывели с места событий. Сам глава региона вовремя заметил опасность и успел загородить стоявшую рядом женщину, опасаясь атаки со стороны неизвестного. Предотвратившим нападение на губернатора оказался заместитель директора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин.
