Атака или недоразумение: Что может грозить нападавшему на губернатора Паслера

Мужчина, который пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, может попасть под уголовную ответственность, несмотря на то, что никто не пострадал. Всё будет зависеть от того, какие мотивы у него были, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия.

Если подтвердится, что нападавший был пьян, то это станет отягчающим обстоятельством. Также сыграет роль, что покушение было именно на должностное лицо. Багатурия отметил, что сейчас некоторые пытаются выдать инцидент как простую шалость нетрезвого мужчины, который не отдавал себе отчёта. Однако в данном преступлении вообще нет смягчающих обстоятельств, и подозреваемый может угодить в тюрьму.