Двое пострадавших при посадке Ми-8Т в Коми получили травмы средней тяжести

Росавиация квалифицировала опрокидывание вертолёта Ми-8Т в Усинске как аварию. По данным Минздрава Коми, из десяти пострадавших при жёсткой посадке в Усинске двое получили травмы средней степени тяжести, остальные — лёгкой. Все госпитализированы.

«Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.