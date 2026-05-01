1 мая, 15:46

Двое пострадавших при посадке Ми-8Т в Коми получили травмы средней тяжести

Место жёсткой посадки Ми-8Т в Коми. Обложка © Северо-Западная транспортная прокуратура

Место жёсткой посадки Ми-8Т в Коми. Обложка © Северо-Западная транспортная прокуратура

Росавиация квалифицировала опрокидывание вертолёта Ми-8Т в Усинске как аварию. По данным Минздрава Коми, из десяти пострадавших при жёсткой посадке в Усинске двое получили травмы средней степени тяжести, остальные — лёгкой. Все госпитализированы.

«Расследованием её причин займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

Российской авиакомпании ограничили лётный сертификат из-за самолётов без техобслуживания

Напомним, ЧП произошло днём 1 мая около 15:45. Частный пассажирский Ми-8Т авиакомпании «Ельцовка» должен был доставить вахтовиков из Усинска в Ненецкий автономный округ. При взлёте с вертолётной площадки судно завалилось на бок. На борту находились 24 человека (3 пилота и 21 пассажир), 10 из них пострадали, погибших нет. Следственные органы Западного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Транспортная прокуратура также проводит проверку.

Анастасия Никонорова
