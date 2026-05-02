Переписал всё на родителей: Названа причина смерти бизнесмена, изуродовавшего модель Тартанову
Избивший Тартанову мог умереть из-за сердца, он переписал всё на родителей
Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, который до полусмерти избил свою возлюбленную Анжелику Тартанову в декабре прошлого года, мог умереть из-за проблем с сердцем на фоне сильных переживаний после заведённого на него уголовного дела. Мужчине грозило 8 лет тюрьмы. Об этом пишет SHOT.
По предварительной информации, за несколько дней до смерти Кузьмин успел переоформить все свои счета на родителей. Бизнесмен владел строительной фирмой и занимался ремонтом и прокладкой дорог. Против него завели дело за нанесение тяжких телесных повреждений Тартановой, с которой он состоял в отношениях. Сейчас девушка до сих пор с трудом говорит и продолжает проходить реабилитацию.
Напомним, в декабре 2025 года модель Анжелика Тартанова перестала выходить на связь. Позже её нашли в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой после избиения. Девушка лишилась части черепа и перестала узнавать близких. По данным сдествия, её избил возлюбленный, бизнесмен Дмитрий Кузьмин, когда Тартанова объявила о расставании с ним. Предприниматель был помещён под домашним арест. В конце апреля Кузьмин умер, но известно об этом стало сегодня.
