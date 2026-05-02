Переписал всё на родителей: Названа причина смерти бизнесмена, изуродовавшего модель Тартанову

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, который до полусмерти избил свою возлюбленную Анжелику Тартанову в декабре прошлого года, мог умереть из-за проблем с сердцем на фоне сильных переживаний после заведённого на него уголовного дела. Мужчине грозило 8 лет тюрьмы. Об этом пишет SHOT.

По предварительной информации, за несколько дней до смерти Кузьмин успел переоформить все свои счета на родителей. Бизнесмен владел строительной фирмой и занимался ремонтом и прокладкой дорог. Против него завели дело за нанесение тяжких телесных повреждений Тартановой, с которой он состоял в отношениях. Сейчас девушка до сих пор с трудом говорит и продолжает проходить реабилитацию.