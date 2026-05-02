Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 08:26

Переписал всё на родителей: Названа причина смерти бизнесмена, изуродовавшего модель Тартанову

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, который до полусмерти избил свою возлюбленную Анжелику Тартанову в декабре прошлого года, мог умереть из-за проблем с сердцем на фоне сильных переживаний после заведённого на него уголовного дела. Мужчине грозило 8 лет тюрьмы. Об этом пишет SHOT.

Дмитрий Кузьмин. Фото © Telegram / SHOT

По предварительной информации, за несколько дней до смерти Кузьмин успел переоформить все свои счета на родителей. Бизнесмен владел строительной фирмой и занимался ремонтом и прокладкой дорог. Против него завели дело за нанесение тяжких телесных повреждений Тартановой, с которой он состоял в отношениях. Сейчас девушка до сих пор с трудом говорит и продолжает проходить реабилитацию.

Напомним, в декабре 2025 года модель Анжелика Тартанова перестала выходить на связь. Позже её нашли в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой после избиения. Девушка лишилась части черепа и перестала узнавать близких. По данным сдествия, её избил возлюбленный, бизнесмен Дмитрий Кузьмин, когда Тартанова объявила о расставании с ним. Предприниматель был помещён под домашним арест. В конце апреля Кузьмин умер, но известно об этом стало сегодня.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar