3 мая, 00:32

«12 календарных дней»: Когда россияне будут отдыхать дольше всего на Новый год

Депутат Нилов рассказал о рекордных новогодних каникулах в 2032 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SouthPixels

В России могут снова установить рекорд по продолжительности новогодних каникул. Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, 12 выходных дней подряд могут повториться в 2032 году.

Он подчеркнул, что это возможно только при сохранении действующих норм Трудового кодекса. Календарная сетка конца 2031 – начала 2032 года оказалась идентичной той, что была в прошедший новогодний период: 31 декабря выпадает на среду, а 11 января – на воскресенье.

«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году – 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе к 2032 году с точки зрения праздничных дней», – сказал Нилов.

Что касается грядущего новогоднего периода, то каникулы будут чуть короче, но тоже впечатляющими. Нилов напомнил, что официально праздники продлятся с 1 по 8 января, но с учётом выходных дней общий отдых составит 11 дней подряд. Повлияют на это и то, что 31 декабря 2026 года будет нерабочим днём.

Компенсации и повышенный оклад. Какие выплаты положены за работу в майские праздники и как их получить
Ранее Life.ru писал, что май и ноябрь 2026 года оказались самыми невыгодными месяцами для отпуска. Июль, напротив, позволяет получить небольшой плюс – плюс 1 059 рублей при правильном выборе дат.

Юния Ларсон
