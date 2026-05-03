130 дронов ВСУ сбито за сутки над Курской областью

За прошедшие сутки силы ПВО сбили над Курской областью 130 украинских беспилотников, а армия Украины 88 раз обстреляла из артиллерии отселённые районы региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».

«Всего в период с 09:00 мск 2 мая до 09:00 мск 3 мая сбито 130 вражеских беспилотников различного типа. 88 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.

В результате атак у села Прилепы пострадали три человека, машина выгорела полностью. В селе Октябрьское ранили 52-летнего мужчину, трактор посекло осколками. В селе Макеево и в деревне Кулига повреждены автомобили. В селе Лебяжье осколками разбило лобовое стекло машины, в деревне Толмачёво — пострадал прицеп и крыша дома. В посёлке Коренево повреждена крыша дома. Погибших нет.