130 дронов ВСУ сбито за сутки над Курской областью
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшие сутки силы ПВО сбили над Курской областью 130 украинских беспилотников, а армия Украины 88 раз обстреляла из артиллерии отселённые районы региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
«Всего в период с 09:00 мск 2 мая до 09:00 мск 3 мая сбито 130 вражеских беспилотников различного типа. 88 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.
В результате атак у села Прилепы пострадали три человека, машина выгорела полностью. В селе Октябрьское ранили 52-летнего мужчину, трактор посекло осколками. В селе Макеево и в деревне Кулига повреждены автомобили. В селе Лебяжье осколками разбило лобовое стекло машины, в деревне Толмачёво — пострадал прицеп и крыша дома. В посёлке Коренево повреждена крыша дома. Погибших нет.
Кроме того, в ночь на 3 мая силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Силами ПВО было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти. Там возник пожар в порту.
