«Это абсурд»: Туск не станет убеждать Зеленского объявить перемирие на День Победы
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает абсурдным предложение России о перемирии на День Победы. Убежать Владимира Зеленского согласиться на это он не станет.
«Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать Зеленского соглашаться с таким типом предложения», — сказал польский политик журналистам в Варшаве перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества в Ереван.
Он отметил, что Польша не поддержит перемирий «на несколько часов», но с радостью одобрит прекращение огня в качестве вступления к «серьёзным» мирным переговорам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы. Владимир Зеленский отнёсся к такой идее скептически, посчитав, что Москва якобы хочет безопасно провести парад. Украинский политик отметил, что Киев не хочет стать жертвой «тактического обмана».
