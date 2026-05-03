«Это абсурд»: Туск не станет убеждать Зеленского объявить перемирие на День Победы

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает абсурдным предложение России о перемирии на День Победы. Убежать Владимира Зеленского согласиться на это он не станет.

«Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать Зеленского соглашаться с таким типом предложения», — сказал польский политик журналистам в Варшаве перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества в Ереван.

Он отметил, что Польша не поддержит перемирий «на несколько часов», но с радостью одобрит прекращение огня в качестве вступления к «серьёзным» мирным переговорам.