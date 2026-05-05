Юрий Назаров отмечает 89 лет: биография, фильмография и последние новости о госпитализации актёра
5 мая 2026 года Юрию Назарову исполнится 89 лет. Полная биография, фильмография (более 260 ролей), личная жизнь (два брака, пятеро детей), звания и награды. Актуальная информация о здоровье и последних интервью актёра.
5 мая 2026 года народному артисту России Юрию Назарову исполняется 89 лет. За почти семь десятилетий в профессии этот удивительный человек сыграл более 260 ролей, прошёл путь от провинциального мальчишки до легенды советского и российского кино, работал с самим Андреем Тарковским и пережил страшную автокатастрофу, после которой врачи не верили, что он снова встанет на ноги. Сегодня 89-летний актёр готовится к операции, но сохраняет оптимизм и продолжает оставаться примером стойкости для миллионов поклонников.
Детство и юность: как сибиряк стал артистом
Юрий Владимирович Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске, в самом сердце Сибири. Именно сибирская закалка, как он сам любит повторять, помогла ему выдержать все удары судьбы. Путь в актёрскую профессию не был предначертан с детства: Назаров просто влюбился в театр и решил, что хочет жить на сцене. В конце пятидесятых он поступил в легендарное Театральное училище имени Бориса Щукина при Театре имени Вахтангова, которое окончил в 1960 году.
Первыми фильмами, в которых во время учёбы уже в массовке появлялся Назаров, стали военные драмы «Последние залпы» и «В трудный час», где молодой актёр сыграл небольшие роли. Тогда ещё никто не знал, что этот скромный выпускник Щукинского станет одним из самых востребованных артистов своего поколения.
Карьера в кино: от первых ролей до работы с Тарковским
Считается, что полноценный дебют в кино у Назарова состоялся в 1957 году. Он сыграл рабочего в картине «Рассказы о Ленине». А вот настоящая слава пришла в шестидесятые. Он снялся в культовом фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» 1966 года, где сыграл одну из ярких ролей в этой монументальной исторической драме. Работа с великим режиссёром стала для актёра особым опытом, который он всегда вспоминал с трепетом и благодарностью.
Позже Тарковский снова пригласил Назарова на съёмки фантастической драмы «Сталкер» 1979 года, где актёр сыграл эпизодическую роль. Эти два фильма навсегда вписали имя Юрия Назарова в историю мирового кинематографа. Семидесятые годы принесли актёру роли в приключенческих и военных лентах, которые обожали миллионы советских зрителей. В 1973 году вышла «Земля Санникова» — фантастический приключенческий фильм, где Назаров сыграл одну из ключевых ролей. Годом ранее, в 1972-м, он снялся в военной драме «Горячий снег» по роману Юрия Бондарева.
Полная фильмография Юрия Назарова: главные роли и сериалы
За свою карьеру Юрий Назаров снялся более чем в 260 фильмах и сериалах. Это поистине феноменальная цифра, которая говорит не только о таланте, но и о невероятной работоспособности артиста. Он играл военных и учёных, простых рабочих и аристократов, положительных героев и злодеев. В 1988 году вышел фильм «Маленькая Вера» режиссёра Василия Пичула, где Назаров сыграл отца главной героини. Эта роль принесла ему номинацию на престижную премию «Ника» в 1989 году как лучшему актёру. Картина стала культовой, а работа Назарова получила признание критиков.
В двухтысячные актёр активно снимался в телесериалах, которые принесли ему новую волну популярности у молодого поколения зрителей. «Простые истины», «Склифосовский», «Кодекс чести», «Баязет», «Две судьбы» — в каждом проекте Назаров создавал запоминающиеся образы, доказывая, что возраст не помеха настоящему таланту. В 2025 году о Юрии Назарове вышел документальный фильм «Народный», который получил призы на нескольких кинофестивалях. Лента рассказывает о творческом пути и жизненных испытаниях великого артиста. Существует также фильм «Назаров-85», приуроченный к 85-летию актёра.
Звания и награды: народный артист и орден от президента
Государство по достоинству оценило вклад Юрия Назарова в отечественную культуру. В 1974 году Назаров был награждён медалью «За трудовую доблесть» за многолетний добросовестный труд. В 1984 году актёр получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в том же году — и народного артиста РСФСР. Спустя двадцать один год, в 2005 году, ему присвоили звание народного артиста России.
Актёр также носит почётное звание народного артиста Республики Южная Осетия, что говорит о признании его таланта далеко за пределами России. В 2022 году президент Владимир Путин наградил 85-летнего Юрия Назарова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». На церемонии награждения глава государства назвал актёра «порядочным, последовательным и честным человеком». Эта высокая оценка стала признанием не только творческих, но и человеческих качеств артиста.
Личная жизнь Юрия Назарова: два брака и пятеро детей
Личная жизнь актёра сложилась непросто, но он всегда старался сохранить тёплые отношения со всеми своими детьми. В 1961 году Юрий Назаров женился на Татьяне Кудрявцевой. Этот брак продлился более шестидесяти лет и продолжается до сих пор, несмотря на все житейские бури. От первого брака у актёра родилось трое детей: сын Владимир и дочери, Татьяна и Василиса.
Семья пережила страшное испытание в 1986 году, когда Назаров попал в тяжелейшую автокатастрофу. Актёр получил перелом позвоночника и временный паралич, врачи не верили, что он сможет ходить. Но сибирская закалка и поддержка близких помогли — Назаров встал на ноги и вернулся в профессию. Параллельно с официальным браком у актёра были отношения с художницей Татьяной Разумовской, от которых родились две дочери: Варвара и Марфа.
Варвара живёт в Нидерландах и работает судебным переводчиком, а Марфа стала театральным режиссёром и обосновалась в Израиле. Назаров никогда не скрывал существование этих детей и поддерживает с ними связь. Всего у Юрия Владимировича пятеро детей, которых он любит одинаково сильно. Несмотря на сложности в личной жизни, актёр сумел сохранить достоинство и уважение всех членов семьи.
Последние новости и здоровье: операция в 2026 году
В начале 2026 года 88-летнему Юрию Назарову врачи рекомендовали лечь на операцию. Дочь актёра Татьяна подтвердила информацию и уточнила, что речь идёт об удалении опухоли. Новость обеспокоила поклонников, но сам артист сохраняет спокойствие и оптимизм. «Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу», — сказал Назаров в одном из интервью. Актёр подчеркнул, что никаких серьёзных заболеваний у него нет, он чувствует себя нормально и не переживает по поводу предстоящей операции.
В том же интервью Юрий Владимирович рассказал о своей пенсии, которая составляет около 70 тысяч рублей. По его словам, этой суммы недостаточно при нынешних ценах на лекарства и продукты. «88 лет прожито, 89 царапается помаленьку…» — с характерным сибирским юмором заметил артист. Состояние здоровья народного артиста волнует миллионы поклонников по всей стране. Все желают ему успешной операции и скорейшего выздоровления.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько лет Юрию Назарову в 2026 году? 5 мая 2026 года актёру исполняется 89 лет. Он родился в 1937 году в Новосибирске.
- Жена Юрия Назарова — кто она? Официальная супруга актёра — Татьяна Кудрявцева, с которой он состоял в браке с 1961 года. Татьяна скончалась в начале 2025 года. Они прожили в законном браке более 60 лет.
- Сколько детей у Юрия Назарова? У актёра пятеро детей: от первого брака с Татьяной Кудрявцевой — сын Владимир, дочери Татьяна и Василиса; от Татьяны Разумовской — дочери Варвара и Марфа.
- Что случилось с Юрием Назаровым в 2026 году? В начале 2026 года 89-летнему артисту назначена операция по удалению опухоли. Сам он чувствует себя нормально и не переживает.
- Какая пенсия у Юрия Назарова? По словам самого актёра, его пенсия составляет около 70 тысяч рублей.
- За что Юрий Назаров получил орден от Путина? В 2022 году президент наградил артиста орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетний вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа.
Юрий Назаров прожил удивительную жизнь, полную творческих побед и личных испытаний. Он остаётся одним из самых плодовитых и узнаваемых актёров своего поколения. За почти семьдесят лет в профессии Назаров сыграл более 260 ролей, работал с великим Тарковским, получил высшие государственные награды и завоевал любовь миллионов зрителей. Сегодня, накануне 89-летия, мы желаем этому удивительному человеку крепкого здоровья, успешной операции и ещё многих лет счастливой жизни.
