4 мая, 14:13

На кладбище в Новосибирске разгромили десятки могил

Обложка © ChatGPT

В Новосибирске неизвестные повредили десятки захоронений на Гусинобродском кладбище. О случившемся стало известно после сообщений местных жителей. По словам одного из горожан, разрушения заметили со стороны биатлонного комплекса. На участке уже начались восстановительные работы.

Информация о повреждении могил поступила в полицию. В региональном МВД подтвердили, что правоохранители знают о случившемся. Кто именно мог быть причастен к разрушениям, пока не сообщается. Также не уточняется, сколько захоронений пострадало и какой ущерб нанесён.

В последние месяцы похожие случаи фиксировали и в других регионах. Ранее неизвестные разгромили могилы участников СВО на кладбище в Дзержинске Нижегородской области. Ещё один подобный эпизод произошёл в посёлке Никологоры Владимирской области. Там также сообщалось о разрушении захоронений бойцов спецоперации.

Марина Фещенко
