В Санкт-Петербурге полиция привлекла к ответственности водителя электроскутера после публикации в интернете видео, на котором он перевозил ребёнка с нарушением правил безопасности. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге задержали мужчину, перевозившего ребёнка на заднем сиденье скутера.

Запись с нарушением обнаружили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга Сети. На кадрах было видно, как по Невскому проспекту передвигается электроскутер с ребёнком, находившимся на пассажирском месте. После изучения видеозаписи полицейские установили личность мужчины и выяснили адрес его проживания. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для оформления материалов.

«Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что он неоднократно нарушал Правила дорожного движения и перевозил на скутере двух детей в возрасте трёх и пяти лет», — говорится в сообщении.

По итогам разбирательства в отношении водителя оформили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, связанным с управлением транспортом без соответствующего права, нарушением правил перевозки пассажиров и несоблюдением требований безопасности. Сам электроскутер изъят.

