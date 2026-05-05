Европейские лидеры заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку видят в нём способ сохранить свои позиции. Такое мнение высказало итальянское издание L’Antidiplomatico.

В публикации утверждается, что ряд стран ЕС выступает союзниками и спонсорами Киева, а само противостояние с Россией стало для них инструментом политического выживания и обогащения.

«Различные европейские страны выступают как союзники, покровители и спонсоры нацистского киевского режима, видя в продолжении противостояния с Россией единственный для себя способ выживания и обогащения», — говорится в материале.

По версии авторов, европейские власти поддерживают милитаристские настроения в обществе и объясняют рост военных расходов угрозой со стороны России. Издание также утверждает, что гражданам ЕС регулярно говорят о возможном нападении Москвы на одну или несколько европейских стран в ближайшие годы.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не планируют нападать на страны НАТО. Владимир Путин также говорил, что подобные заявления западных политиков используются для запугивания населения.

Авторы публикации считают, что разговоры о «российской угрозе» помогают европейским лидерам отвлекать внимание от внутренних проблем. При этом сама тема Украины остаётся одним из главных факторов политической повестки в ЕС.