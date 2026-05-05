На Кубани суд заочно арестовал сбежавшего поставщика некачественных БПЛА

Суд заочно арестовал Романа Любименко, который скрылся от органов предварительного следствия. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при закупках беспилотников для нужд СВО в Краснодарском крае, сообщили в правоохранительных органах региона ТАСС.

«Любименко заочно арестован судом», — сообщил собеседник агентства.

По данным правоохранителей, факты хищения бюджетных средств, выделенных властями Краснодарского края на закупку БПЛА для нужд СВО, выявили во время расследования других уголовных дел. Речь идёт о делах в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края, экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина.

Как утверждает следствие, Любименко выступил единственным поставщиком беспилотников, которые закупались по завышенной цене за счёт бюджетных средств. Кроме того, по версии правоохранителей, поставленные дроны были ненадлежащего качества. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве Любименко скрылся. Сейчас его заочно арестовали.

Ранее суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Основанием для обращения в суд стала предполагаемая «совместная нелегальная деятельность» чиновника с экс-депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они организовали незаконное сращивание бизнеса и власти. В результате капитализация связанных с ними предприятий выросла более чем на 10 млрд рублей. Также Коробка и Фурса могли быть причастны к рейдерскому захвату агропромышленного комплекса.