В Чебоксарах три школы перевели на дистанционный формат после удара БПЛА ВСУ
В Чебоксарах три общеобразовательных учреждения — школы № 17, 19 и 57 — временно переведены на дистанционный формат обучения. Остальные школы и детские сады функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.
«Важная информация по учебному процессу: все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Исключение — школы № 17, 19 и 57, они временно переведены на дистанционный формат обучения», — написал Трофимов в «Максе».
Напомним, 5 мая областной центр Чувашии подвергся атаке вражеских дронов. Вице-премьер республики Владимир Степанов сообщил, что жертвами стали два человека, ещё 34 горожанина получили травмы разной степени тяжести. По словам главы региона Олега Николаева, в результате происшествия повреждено 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера.
